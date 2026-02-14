È storia alle Olimpiadi | Pinheiro Braathen vince l’oro nel gigante e si commuove È la prima medaglia di sempre per il Brasile

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche. La sua vittoria nel gigante maschile ha sorpreso gli appassionati di sci, che non si aspettavano un risultato così storico. Durante la premiazione, il campione brasiliano si è lasciato andare all’emozione, piangendo di gioia sulla neve.

Mancava solo il sigillo nella seconda manche ed è arrivato: Lucas Pinheiro Braathen vince la medaglia d’oro nel gigante uomini alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e a fine gara si commuove e scoppia in lacrime. Lo sciatore 26enne regala così la prima medaglia nella storia dei Giochi Olimpici invernali al Brasile, che in nove edizioni non aveva mai toccato il podio. Una vittoria ipotecata nella prima manche, dove è sceso giù velocissimo e ha chiuso con un vantaggio di 95 centesimi su Marco Odermatt. Inutile il tentativo di recupero nella seconda da parte dello svizzero, che alla fine ha chiuso a sei decimi dal campione brasiliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando tutti gli avversari indietro.

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche.

