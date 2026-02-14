Lucas Pinheiro Braathen ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando tutti gli avversari indietro. Il brasiliano ha dimostrato grande sicurezza nelle curve e ha staccato di oltre un secondo il suo più diretto rivale, portando il suo nome tra i favoriti per una medaglia storica. Nel frattempo, Vinatzer guarda con fiducia alla seconda manche, convinto di poter salire sul podio.

Lucas Pinheiro Braathen ha letteralmente fatto il vuoto nella prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Il brasiliano ha dominato la prima manche e in attesa della seconda manche pregusta già l’oro a meno di clamorosi ribaltoni. 1’13?92 il tempo di Braathen, che a fine gara ha dichiarato: “Non ho fatto nulla di particolare”. Il favorito, lo svizzero Marc Odermatt, è secondo con 0?95 di ritardo. L’unico sotto il secondo di distacco. Terzo a 1?57 lo svizzero Meillard. La lotta per le medaglie rimane apertissima. Ci crede anche Alex Vinatzer, che è 11esimo (il migliore tra gli italiani) e a 8 decimi dalla terza posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Super Pinheiro Braathen: fa il vuoto nel gigante, il Brasile sogna la prima storica medaglia. Vinatzer crede al podio: “Si può”

Il gigante maschile alle Olimpiadi si svolge oggi e Pinheiro Braathen domina la gara, spinto dalla sua velocità e precisione.

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La startlist del gigante olimpico degli uomini (con incognita meteo): apre Pinheiro Braathen, 'Odi' col n° 5; A che ora partono Franzoni e Paris nel SuperG maschile? Startlist e favoriti; RECAP! SuperG maschile: Franzoni 6°, che iella Paris! È tris di Von Allmen; Federica Brignone immensa sull'Olympia delle Tofane: il video del trionfo nel super-g dei Giochi.

Pinherio Braathen, chi è lo sciatore brasiliano con lo smalto (che tre anni fa si era ritirato)Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha fatto il vuoto nella prima manche del gigante maschile. Nato nel 2000 da madre brasiliana e padre norvegese, Braathen ha avuto l’onore di ... ilmattino.it

Gigante maschile: Pinheiro guida a metà gara, Vinatzer undicesimoBORMIO - Sceso col pettorale numero 1 il brasiliano dai natali norvegesi Pinheiro Braathen fa il vuoto nella prima manche del gigante maschile. Il tempo di 1'1392 rimane imbattuto e ... ilmattino.it

Olimpiadi Invernali 2026. A Bormio è in corso la prima manche del Super G. facebook