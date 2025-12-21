Invincibile Olimpia Teodora
L'Olimpia Teodora si impone con un punteggio netto contro VTB Bologna, concluso 3-0 (25-16, 25-14, 25-16). La squadra ha mostrato solidità in tutti i set, con prestazioni individuali di rilievo. La partita ha confermato la buona forma dell'Olimpia, che si prepara alle prossime sfide con fiducia. Invincibile Olimpia Teodora.
OLIMPIA TEODORA 3 VTB BOLOGNA 0 (25-16, 25-14, 25-16) Olimpia: Poggi 3, Marchesano 7, Monaco 9, Boninsegna 14, Fabbri 9, Casini 17, Franzoso (L); Campoli. NE: Ratti, Manghi, Bendoni, Cangini, Piani, Balducci. All. Rizzi. Vtb Bologna: Taiani 3, Fucka 7, Bongiovanni 7, Pinali 3, Neriotti 11, Saccani, Cavalli (L); De Paoli 2, Dallolmo (2L), Carnevali 1. All. Ghiselli Note: spettatori 400, intermezzi hip hop a cura della palestra Zodiaco. La sigla finale di un 2025 sportivamente esaltante per l’Olimpia Teodora è affidata a una partita quasi perfetta, che accende le luci del primato in classifica e dell’imbattibilità, nella speranza che il Natale o, meglio il 2026, portino l’auspicato sostegno societario che permetta di coltivare nuove ambizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
