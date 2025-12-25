Durante la sua prima omelia di Natale, Papa Leone XIV ha ricordato la popolazione di Gaza “esposta per settimane a pioggia, vento e freddo” e ha affermato che i numerosi conflitti mondiali possono essere messi a tacere solo attraverso il dialogo. Ricordando che Dio si è fatto carne attraverso la nascita di Gesù in una mangiatoia a Betlemme, Leone XIV ha rivolto la parola di Dio a “una fragile tenda tra noi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV alla sua prima messa di Natale: "Come non pensare a Gaza"

