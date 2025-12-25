Papa Leone XIV alla sua prima messa di Natale | Come non pensare a Gaza
Durante la sua prima omelia di Natale, Papa Leone XIV ha ricordato la popolazione di Gaza “esposta per settimane a pioggia, vento e freddo” e ha affermato che i numerosi conflitti mondiali possono essere messi a tacere solo attraverso il dialogo. Ricordando che Dio si è fatto carne attraverso la nascita di Gesù in una mangiatoia a Betlemme, Leone XIV ha rivolto la parola di Dio a “una fragile tenda tra noi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino" - Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di ... ansa.it
Leone XIV: Un Messaggio di Speranza nella Sua Prima Messa di Natale - La Messa della Notte di Natale di quest’anno ha visto un evento straordinario con la celebrazione di Papa Leone XIV. notizie.it
Natale 2025, Papa Leone XIV porta il Bambin Gesù al presepe al termine della Messa in San Pietro - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa di Natale in San Pietro dalla sua elezione al Pontificato. la7.it
Papa Leone XIV ha pregato per tutti i Paesi in guerra, nel suo primo messaggio di Natale seguito dall'Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Dalla loggia della basilica il pensiero a chi ha perso tutto a Gaza e al martoriato popolo ucraino: Kyiv e Mosca trovino il cora - facebook.com facebook
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino". Il messaggio Urbi et Orbi: "In Europa prevalga lo spirito comunitario" #ANSA x.com
