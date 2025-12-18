Papa Leone XIV la sua visita alla mostra in Senato dedicata alla Bibbia di Borso d’Este

Papa Leone XIV ha recentemente visitato la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori più raffinati dell’arte miniaturistica. L’evento, allestito nella Biblioteca del Senato, ha offerto un’occasione unica per ammirare da vicino questo straordinario manoscritto, espressione di maestria e devozione. Un incontro tra arte e spiritualità che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e i cultori della storia e della cultura.

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, la sua visita alla mostra in Senato dedicata alla Bibbia di Borso d’Este Papa Leone XIV ha visitato la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori dell’arte della miniatura, nella Biblioteca del Senato. Il Pontefice è stato accolto dal presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. “È stato un grande onore, un grande momento di raccoglimento per i credenti, ma penso anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore, di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale”, ha detto La Russa al termine della visita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Leone XIV: evitare il frenetico attivismo che delude e svuota la festa del Natale; Papa Leone XIV ha “scelto” la sua auto: punta sulla nuova tecnologia ed ha consumi da record; Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, una delegazione in udienza da Papa Leone XIV; L’udienza generale di papa Leone XIV di mercoledì 17 dicembre. Papa Leone XIV, la sua visita alla mostra in Senato dedicata alla Bibbia di Borso d’Este - (LaPresse) Papa Leone XIV ha visitato la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori dell'arte della miniatura, nella Biblioteca ... stream24.ilsole24ore.com

Papa XIV in visita a sorpresa al Senato, è la sua prima volta - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV a Piazzale della Minerva al Senato, per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. quotidiano.net

Ucraina: S.B. Shevchuk su trattative di pace e Papa Leone XIV, “guerra si sta svolgendo nel cuore dell’Europa. Ricerca pace non sia discussa esclusivamente tra Russia e Usa” - “La posizione del Papa nei confronti dell'Ucraina è una posizione europea”. agensir.it

Papa Leone XIV in Senato: visita alla mostra della Bibbia di Borso d'Este

Ronald A. Hicks, 58 anni, ha riconosciuto le somiglianze tra sé e papa Leone XIV in un’intervista rilasciata all’inizio di quest’anno a WGN, un’emittente televisiva di Chicago - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeone, visita alla #scuola #PaoloVI di #CastelGandolfo #16dicembre #Tv2000 #Papa #Pope #Studenti @tg2000it x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.