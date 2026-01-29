Malore per un’anziana truffata colpo in un alloggio Acer | Non c’è videosorveglianza

Un’anziana donna si è sentita male dopo aver scoperto di essere stata truffata nella sua stessa casa. La donna, residente a Forlì, si è trovata da sola nell’alloggio Acer quando ha capito di essere stata raggirata. La notizia ha fatto scattare subito l’allarme, ma al momento non ci sono telecamere di sorveglianza nella zona. La donna è stata soccorsa dai familiari e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Forlì, 29 gennaio 2026 – L'anziana si sente male. Quando scopre che è stata raggirata nella sua casa, accusa un malore. Nulla di grave. Ma lo choc per essere stata truffata nella sua abitazione è tanto. Oggetti in oro e 50 euro in contanti: tanto hanno trafugato dalla casa, un alloggio popolare di Acer nel quartiere Buscherini, due tizi che s'erano spacciati per tecnici del gas. Un caso che ha scosso l'intero condominio. E suscitato l'intervento del sindacato Ugl: "Ci risulta che questi alloggi Acer, già colpiti da analoghi episodi, non siano dotati di telecamere di video-sorveglianza – afferma Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna –.

