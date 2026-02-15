Barack Obama risponde a Trump e rompe il silenzio dopo la pubblicazione del video razzista | Show da pagliaccio

Barack Obama ha commentato pubblicamente il video razzista pubblicato da Donald Trump, accusandolo di comportarsi come un pagliaccio. La reazione arriva dopo che il video ha alimentato nuove tensioni tra i sostenitori dei due politici e ha provocato numerose polemiche sui social. Obama ha criticato aspramente l’atteggiamento di Trump, sottolineando come questa vicenda rischi di aumentare la divisione nel paese.

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha finalmente rotto il silenzio sulla controversia che ha scosso la politica americana all’inizio di febbraio 2026. In un’intervista rilasciata a Brian Tyler Cohen, Obama ha definito “clown show” (letteralmente “spettacolo da pagliaccio”) il comportamento sui social media di Donald Trump, attuale presidente in carica al suo secondo mandato. La polemica è esplosa quando Trump ha condiviso sul suo account di Truth Social, il social network da lui co-fondato nel 2022 dopo essere stato temporaneamente bandito da altre piattaforme, un video che mostrava i volti di Barack Obama e di sua moglie Michelle Obama sovrapposti digitalmente a corpi di scimmie. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Barack Obama risponde a Trump e rompe il silenzio dopo la pubblicazione del video razzista: “Show da pagliaccio” Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie. Trump senza ritegno: rilancia un filmato razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie – Il video Donald Trump torna a scatenare polemiche. US: Barack Obama Hits Out At Trump For Daily Craziness | N18G Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Trump e il video con gli Obama come scimmie su Truth. I Repubblicani contro Trump: Spregevole. Poi il video viene rimosso; Trump posta gli Obama come scimmie, poi la marcia indietro: Colpa dello staff; Trump condivide foto razzista degli Obama come scimmie creata con l'intelligenza artificiale; Il delirio di Trump, Michelle e Barack Obama come scimmie. Casa Bianca: Parodia. Poi lo elimina. Trump accusa Obama di aver cercato di sovvertire elezioni 2016. Lui risponde: RidicoloTrump accusa Obama di tradimento Le accuse a Obama sono infatti state pronunciate in risposta ai giornalisti che chiedevano a Trump del suo coinvolgimento e del suo rapporto con il finanziere morto ... tg24.sky.it L'ex presidente Usa Barack Obama sceglie il popolare podcast del commentatore progressista Brian Tyler Cohen per dire, per la prima volta, la sua sul fotomontaggio postato su Truth da Trump (e poi rimosso) che raffigurava lui e la moglie Michelle, come sci facebook L'emergenza climatica negli Stati Uniti non esiste più, almeno dal punto di vista legislativo. Il presidente americano Donald Trump ha revocato la storica dichiarazione lanciata nel 2009 dall'allora presidente Barack Obama, secondo cui il cambiamento climatic x.com