Trump senza ritegno | rilancia un filmato razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie – Il video

Donald Trump torna a scatenare polemiche. Questa volta, l’ex presidente ha condiviso su Truth un video che mostra Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie, suscitando immediatamente critiche e sdegno. Il gesto ha riacceso il dibattito sulle sue iniziative sui social, che molti considerano offensive e inaccettabili.

Ancora polemiche per Donald Trump, che ha utilizzato il social network Truth per diffondere un contenuto offensivo e razziale nei confronti di Barack Obama e Michelle Obama. In un video rilanciato dal presidente, al 59esimo secondo compare un'immagine generata dall' intelligenza artificiale, in cui i volti degli Obama sono sovrapposti al corpo di scimmie, accompagnata dalla canzone «The Lion Sleeps Tonight». L'uso dell'AI di Trump. Il frame razzista è presentato come parte di una narrativa complottista che mette in dubbio la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020 in Pennsylvania.

