Donald Trump si arrampica sugli specchi riguardo al video razzista contro gli Obama, ma le sue affermazioni sono false. La settimana scorsa, l’ex presidente ha dichiarato che nessuno del suo staff aveva approvato o condiviso il post, anche se le registrazioni dimostrano il contrario: alcuni collaboratori hanno tentato di giustificare l’uso del video, che ha scatenato proteste e condanne sui social.

Donald Trump continua a minimizzare le reazioni negative ricevute per un video razzista pubblicato sul suo account social la scorsa settimana, confermando il fatto che nessun membro dello staff della Casa Bianca abbia subito conseguenze per il post offensivo che ritraeva Barack e Michelle Obama come scimmie. Giovedì, Weijia Jiang della CBS News ha chiesto al presidente se avesse «licenziato o sanzionato il membro dello staff che ha pubblicato il video dal suo account in cui comparivano gli Obama», ricevendo una risposta negativa. Le bugie di Trump e il riferimento a “Il Re Leone”. Trump ha poi provato a giustificare la clip razzista spacciandola per un riferimento a Il Re Leone, un film d’animazione in cui, però, non compaiono scimmie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump si arrampica sugli specchi riguardo al video razzista contro gli Obama, ma le sue affermazioni sono false

Approfondimenti su trump arrampica

Donald Trump ha commentato il video pubblicato su Truth Social in cui Barack Obama e Michelle sono ritratti come scimmie.

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Conte evidenziano le difficoltà della premier Meloni nel affrontare questioni cruciali come i dazi, i costi dell'energia e le politiche fiscali.

Trump, Obama, le scimmie e quelli che si arrampicano… x.com

Giuseppe Conte > Fa l'equilibrista, si arrampica sugli specchi. Con Trump che vuole la Groenlandia è solo una “incomprensione”. Con i suoi alleati della Lega che esultano per i nuovi dazi di Trump è tutto a posto. (...) Ma che fine ha fatto il sovranismo ... - facebook.com facebook