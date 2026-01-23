Gli alieni sono arrivati, ma non come ci aspettavamo: volevano semplicemente una margherita con doppia mozzarella. Dopo anni di predizioni e teorie, questa volta la loro visita si rivela sorprendentemente ordinaria. Un episodio che mette in discussione ogni previsione apocalittica, ricordandoci che a volte le attese più grandi sono destinate a restare deluse. Un modo diverso di guardare al tema dell’incontro con l’ignoto, con uno sguardo più leggero e riflessivo.

di Gianluca Bufala ( nome di fantasia ) Ci avevamo sperato tutti, ammettiamolo. Dopo decenni di profezie Maya scadute, calcoli di Nostradamus interpretati male e “contattisti” che ogni martedì annunciano lo sbarco imminente sui social, gli alieni sono finalmente arrivati. Ma invece di portarci la tecnologia a curvatura o di polverizzare i monumenti nazionali come nei migliori blockbuster di serie B, hanno puntato dritti al citofono della pizzeria “Da Giggino”. L’avvistamento, avvenuto all’ora di cena (coincidenza? Io non credo), ha confermato i peggiori timori dei complottisti: le astronavi non sono alimentate ad antimateria, ma a profumo di basilico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ironia! Altro che fine del mondo: gli alieni sono arrivati, ma volevano solo una margherita con doppia mozzarella

