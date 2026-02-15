Nuovo intervento multidisciplinare alla Asl di Frosinone | l' operazione

L’équipe di Neurochirurgia dell’Ospedale “Spaziani” di Frosinone ha effettuato di recente un intervento complesso, causato da un paziente con una grave ernia del disco. La procedura, che ha richiesto la collaborazione di vari specialisti, ha visto l’utilizzo di strumenti avanzati per garantire la sicurezza e il successo dell’operazione. Questa operazione rappresenta un passo avanti nella capacità del reparto di gestire casi delicati e articolati.

Hanno lavorato insieme le equipe di Neurochirurgia, Chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica per operare una paziente già sottoposta alla stabilizzazione vertebrale lombare Ancora un grande traguardo per la Asl di Frosinone. Un nuovo intervento multidisciplinare ad alta complessità è stato eseguito nei giorni scorsi all'Ospedale "Spaziani", confermando ancora una volta l'elevato livello di integrazione e professionalità raggiunto dalle equipe di Neurochirurgia, Chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica. La collaborazione tra queste equipe permette sempre più spesso di salvare sempre più vite umane, gestendo casi anche molto complessi.