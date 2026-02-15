PECCIOLI "Peccioli sembra aver trovato il modo di trasformare i rifiuti in bellezza pubblica. Eppure, mentre la narrazione vola alta, c’è un dato che resta ostinatamente con i piedi per terra: la raccolta differenziata nel Comune di Peccioli si ferma appena al 36%. Una percentuale che, più che un modello di economia circolare, ricorda piuttosto una pessima economia lineare". E’ l’attaco di Legambiente Valdera che punta il dito sul nuovo impianto dei rifiuti previsto a Legoli. "Si parla infatti di costruire un impianto di ossicombustione di capacità industriale mai realizzata al mondo che a noi suscita più di una domanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, si discute sul nuovo decreto relativo al Ponte sullo Stretto.

A Ariano Irpino si è verificato un nuovo cedimento lungo un costone della vecchia discarica di Difesa Grande.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Nuovo impianto in discarica. La bocciatura di Legambiente; Le incognite delle discariche e del riciclo: necessità di strutture più innovative; INCENERITORI E DUE ATO PER IL LAZIO: ECCO IL NUOVO PIANO REGIONALE PER I RIFIUTI; Dal Salento al Bari per dire no alla discarica Burgesi: al Tar l'udienza dopo il ricorso di Presicce-Acquarica e Ugento.

Nuovo impianto in discarica. La bocciatura di LegambientePECCIOLI Peccioli sembra aver trovato il modo di trasformare i rifiuti in bellezza pubblica. Eppure, mentre la narrazione vola alta, ... lanazione.it

Le incognite delle discariche e del riciclo: necessità di strutture più innovativeTerzo capitolo dell'inchiesta sui rifiuti nelle Marche, dopo il nuovo piano regionale. Corinaldo candidato a diventare impianto privilegiato ... rainews.it

Un nuovo impianto di distribuzione carburanti è stato autorizzato lungo la tangenziale di Manfredonia, S.S. 89, al km indicato negli atti, in direzione Foggia–Mattinata #StazioneDiServizio #SS89 #Benzinaio facebook