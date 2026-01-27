Ponte sullo Stretto niente controlli nel nuovo decreto | bocciatura in vista

In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, si discute sul nuovo decreto relativo al Ponte sullo Stretto. Il provvedimento, che elimina i controlli, ha suscitato critiche e preoccupazioni, in particolare da parte della Corte dei Conti. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e la complessità delle decisioni sulle grandi opere pubbliche in Italia.

Continua lo scontro tra Matteo Salvini e la Corte dei Conti, con il primo che vuole portare al Consiglio dei ministri di mercoledì un decreto per le Grandi Opere che viene descritto dai secondi come “preoccupante”. Per il ministro dei Trasporti è assurdo che si commenti una bozza, cioè un decreto che non esiste ancora. Il testo però esiste ed è finito in mano alla Corte dei Conti e alle associazioni ambientaliste, che con le mani tra i capelli criticano e fanno anche un appello accorato al Governo affinché il testo definitivo non sia come la bozza o che venga del tutto cancellato. Tante le preoccupazioni, dalla limitazione dei controlli al conflitto di interessi, inoltre la bozza sembrare voler alzare lo scudo sulle responsabilità in caso di danni erariali e non solo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.

