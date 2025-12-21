Un uomo di 73 anni è rimasto coinvolto in un incidente al Niguarda, senza avere la precedenza all’autobus Atm. Per estrarlo dall’abitacolo, sono stati chiamati i vigili del fuoco, che si sono occupati di liberarlo tra le lamiere accartocciate. L’intervento ha richiesto attenzione e cura, in un momento che ha richiesto massima attenzione da parte delle autorità.

Per tirarlo fuori dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono fatti largo tra le lamiere accartocciate. Lì era rimasto bloccato un settantatreenne dopo un incidente con un autobus della linea 74 in via Celoria, a due passi da piazza Leonardo da Vinci. Lo scontro è avvenuto attorno all’1.30 di ieri: ad avere la peggio è stato proprio il pensionato al volante della macchina, che è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda per i traumi riportati. Stando a quanto emerso dalle prime verifiche, sarebbe stato l’anziano a causare lo scontro, verosimilmente non rispettando una precedenza e mandando così l’auto a sbattere contro il mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non dà la precedenza all’autobus Atm. Grave al Niguarda un uomo di 73 anni

