Nuova Toyota GR GT 2026 | offensiva giappobese per le corse
Ecco un riepilogo aggiornato e abbastanza completo — in italiano — sui nuovi modelli presentati da Toyota Gazoo Racing (TGR) e Lexus: GR GT, GR GT3 e Lexus LFA Concept. (Foto di copertina non ufficiale, creata con AI). Il “contesto”: perché questi tre modelli. I tre modelli — GR GT, GR GT3 e Lexus LFA Concept — sono stati presentati in anteprima mondiale insieme da Toyota TGR e Lexus.. Lo scopo dichiarato è incarnare un concetto chiamato “Shikinen Sengu” — un rituale tradizionale giapponese di rinnovamento che nella tradizione automobilistica di Toyota significa “ricostruire da zero” le competenze fondamentali di costruzione auto, trasmettendole alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
