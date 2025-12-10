A14 lavori di manutenzione tra Cesena e Forlì in direzione nord | chiusura notturna

Per garantire la sicurezza e la manutenzione della rete autostradale, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione nord, si terranno lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. La chiusura notturna, prevista dalle 21 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 dicembre, interesserà il tratto tra Cesena Nord e Forlì, verso Bologna.

