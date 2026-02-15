Nuova allerta meteo sull' Abruzzo per l' intera giornata di domenica | pioggia e vento
Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha emesso una nuova allerta meteo per l'Abruzzo, a causa di forti piogge e venti intensi previsti per tutta la giornata di domenica 15 febbraio. Le previsioni indicano temporali che si abbatteranno sulla regione, con raffiche di vento che potrebbero superare i 70 kmh. La Protezione civile invita i cittadini a fare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.
L'Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in ben 11 regioni. A Chieti si abbassano le temperature, mentre soffieranno forti venti nordorientali richiamati dal centro del vortice sul Tirreno Una nuova allerta meteo sull'Abruzzo per l'intera giornata di domenica 15 febbraio è stata emessa dal dipartimento della Protezione civile nazionale. Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica, infatti, che è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico temporali su Abru-a (bacini Tordino-Vomano), Abru-c (bacino del Pescara) e Abru-d2 (bacino basso del Sangro).🔗 Leggi su Chietitoday.it
Allerta meteo sull'Abruzzo, temporali e forti raffiche di vento per tutta la giornata
La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per l’Abruzzo.
Allerta meteo sull'Abruzzo nel fine settimana di San Valentino: acquazzoni e vento per tutto il weekend
Il maltempo colpisce l’Abruzzo nel weekend di San Valentino a causa di un'ampia perturbazione in arrivo, che porta piogge intense e venti forti.
