Inarrestabili Solierese quarto successo di fila Magia Boschetti Baiso si arrende
solierese 1 baiso 0 SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (30’st Pagano), Ligabue, Boschetti, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto (38’pt Marani), Vaccari, Tagliavini (15’st Mecorrapaj), Feninno, Bozzani. A disp. Prejmerean, Bartolomeo, Schirmo. All. Agazzani. BAISO: Brevini, Bonini (50’ Paglia), Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (55’ Viviroli), Bertolanio (70’ Ovi), Pederzini (70’ Briselli), Caputo, Caselli (50’ Barozzi). A disp. Bacciocchi, Incerti, Zanetti. All. Baroni. Arbitro: Kounou di Parma Reti: 69’ Boschetti Note: nessun ammonito Quarta vittoria di fila per la Solierese che sale a -1 dai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
