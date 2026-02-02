Palermo C5 festeggia il quarto successo di fila con un netto 12-9 sul Giudecca confermando la crescita in corsa

Il Palermo C5 vince ancora e conquista il quarto successo consecutivo. I ragazzi di coach sono riusciti a battere il Giudecca Futsal con un risultato netto di 12-9 nella partita di domenica, assicurandosi altri tre punti che rafforzano la loro posizione in classifica. La squadra mostra una crescita continua e sembra aver trovato una buona continuità di risultati.

Il Palermo C5 ha centrato la quarta vittoria di fila in Serie C1, imponendosi con un netto 12-9 sul Giudecca Futsal nella diciannovesima giornata del girone A. La partita si è svolta nella Palestra Calvino Amico di Trapani, dove i rosanero hanno mostrato una crescita costante e una lucidità tattica che si è tradotta in un dominio assoluto nel secondo tempo. Il risultato finale, frutto di un’ottima prestazione collettiva, ha permesso al Palermo di consolidare il secondo posto in classifica con 47 punti, a sei lunghezze dall’Agrigento Futsal. La vittoria è stata costruita con un equilibrio tra qualità individuale e coesione di squadra, con un’offensiva che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

