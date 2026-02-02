Il Palermo C5 vince ancora e conquista il quarto successo consecutivo. I ragazzi di coach sono riusciti a battere il Giudecca Futsal con un risultato netto di 12-9 nella partita di domenica, assicurandosi altri tre punti che rafforzano la loro posizione in classifica. La squadra mostra una crescita continua e sembra aver trovato una buona continuità di risultati.

Il Palermo C5 ha centrato la quarta vittoria di fila in Serie C1, imponendosi con un netto 12-9 sul Giudecca Futsal nella diciannovesima giornata del girone A. La partita si è svolta nella Palestra Calvino Amico di Trapani, dove i rosanero hanno mostrato una crescita costante e una lucidità tattica che si è tradotta in un dominio assoluto nel secondo tempo. Il risultato finale, frutto di un’ottima prestazione collettiva, ha permesso al Palermo di consolidare il secondo posto in classifica con 47 punti, a sei lunghezze dall’Agrigento Futsal. La vittoria è stata costruita con un equilibrio tra qualità individuale e coesione di squadra, con un’offensiva che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo C5 festeggia il quarto successo di fila con un netto 12-9 sul Giudecca, confermando la crescita in corsa.

Approfondimenti su Palermo C5

Il Palermo C5 conquista la quarta vittoria di fila battendo il Giudecca 12-9 nella partita di ieri alla Palestra Calvino Amico di Trapani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo C5

Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie C Femminile Sicilia, il big match del Tocha Stadium va al Palermo C5 decide il gol di Di Simone all' ultimo respiro.

Palermo C5, quarta vittoria consecutiva: i rosanero stendono 12-9 il GiudeccaNella diciannovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 espugna la Palestra Calvino Amico di Trapani imponendosi, con un roboante 12-9, sul Giudecca Futsal. A firmare il successo ... livesicilia.it

Palermo C5, l’uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosa vincono 8-4Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo per la ... livesicilia.it

ACADEMY PALERMO CALCIO PARTY Un bellissimo giorno di festa per Matteo, che ha deciso di festeggiare il proprio compleanno con noi, trascorrendo un bellissimo pomeriggio di sport, musica, animazione e tantissimo divertimento. Ringraziamo il - facebook.com facebook