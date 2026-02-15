Nozze tra il marchese e la popolana E a palazzo Guidi arrivò la polizia

‘Questo matrimonio non s’ha da fare.”. E invece fu celebrato, con disdetta degli sbirri papalini. Accadde a Cesena, proprio nel mese di febbraio del lontano 1780: una vicenda che suscitò scandalo, roba mai vista nella Romagna allora addormentata. Scenario: Palazzo Guidi, verso Porta Santi. I Guidi furono bellicosa casata medioevale, con feudi e diramazioni romagnole: in quel tempo facevano parte della pigra aristocrazia cittadina. il loro più illustre rampollo del momento era Romualdo, nominato cardinale (tra altri) dal papa cesenate Pio VI. Succede l’imprevisto. La notte del 29 febbraio il parroco della vicina Casa di Dio (che era nell’area ove decenni dopo sorgerà il Giardino Pubblico) è chiamato a Palazzo Guidi per celebrare il matrimonio clandestino, ma con tutti i crismi religiosi, tra il marchese Giacomo Guidi, 56 anni, e la bella popolana Teresa Buratti, 26 anni, figlia d’un asinaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

