debora e marco primi a sposarsi a palazzo lami la vespa nella lista di nozze

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 21 dicembre 2025 – “Non importa andare chissà dove per il matrimonio, o comunque gli eventi in genere, qui nel comprensorio del Cuoio abbiamo tutto. Abbiamo eccellenze straordinarie”. Parola di Debora Torre e Marco Bagni che nei giorni scorsi si sono sposati e hanno organizzato quello che potremmo definire un matrimonio made in Cuoio. Intanto sono la prima coppia che ha deciso di celebrare le nozze e il banchetto nello splendido Palazzo Lami dove ha sede Fiori e Colori, l’attività di Romina e Alberto Melani che è riduttivo definire negozio di fiori, ma è una vera e propria immersione in decorazioni e composizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

