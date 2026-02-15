Novara al posto della sala scommesse arriva un presidio della polizia locale

A Novara, la polizia locale ha deciso di istituire un presidio fisso in via San Francesco d’Assisi, sostituendo la sala scommesse chiusa di recente. La decisione nasce dopo che nella zona si sono verificati episodi di vandalismo e piccoli furti che hanno preoccupato i residenti. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire ulteriori incidenti nel quartiere.

Un presidio fisso al posto della sala scommesse di via San Francesco d'Assisi, dove si sono verificati diversi episodi di degrado nel corso del tempo. L'annuncio lo ha fatto nelle scorse settimane in sindaco Canelli. "Come ben sapete - ha scritto - intorno alla sala scommesse in via San Francesco si sono verificati numerosi fenomeni di degrado urbano e assembramenti che rendono difficile la vivibilità dell'area e creano insicurezza per i residenti e per tutti coloro che transitano in quella zona. Abbiamo infatti intensificato la presenza del nucleo operativo della polizia locale, con pattugliamenti frequenti in stazione, e abbiamo avviato interventi interforze che hanno già portato a importanti risultati.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Polizia Locale di Tabiano rafforza i controlli.

A Scandicci, la polizia locale ha iniziato il terzo turno serale per rafforzare i controlli notturni dopo le recenti segnalazioni di aumento di piccoli furti nelle zone centrali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.