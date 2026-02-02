Tabiano arriva il presidio settimanale della polizia locale

La Polizia Locale di Tabiano rafforza i controlli. Da questa settimana, i vigili saranno presenti ogni giorno sul territorio per vigilare e prevenire eventuali problemi. L’obiettivo è rendere più sicuri i cittadini e mantenere ordine nel capoluogo e nelle frazioni.

Prosegue l’impegno della Polizia Locale per garantire un maggior presidio e controllo del territorio, sia del capoluogo sia delle frazioni. Dopo il potenziamento dei turni serali e festivi, arriva anche il presidio fisso a Tabiano: un servizio che sarà operativo una volta alla settimana e che vedrà impiegati in totale quattro agenti. “In continuità con quanto è stato fatto nei mesi di novembre e dicembre, con gli incontri della Polizia Locale nei quartieri, abbiamo istituito un presidio degli agenti a Tabiano che sarà attivo nei locali della Proloco tutti i mercoledì dalle 9 alle 12. Un orario che consentirà di svolgere, prima e dopo, anche il servizio scolastico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Tabiano Polizia

Il 150º anniversario della Polizia Locale di Sarzana segna un importante traguardo nella storia di questa istituzione, nata il 30 dicembre 1875.

