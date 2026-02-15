Nordio e Piantedosi a Bologna l’evento cambia sede e viene organizzato al Savoia Regency

Per evitare ulteriori polemiche, l’evento “Non c’è sicurezza senza giustizia” si svolgerà al Savoia Regency di Bologna invece che in un’altra location prevista inizialmente. I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi parteciperanno alla manifestazione, che aveva suscitato discussioni sui rischi di un’organizzazione diversa. La decisione di spostare l’appuntamento arriva dopo giorni di tensioni tra gli organizzatori e le autorità locali.

L’iniziativa di Fratelli d’Italia “Non c’è sicurezza senza giustizia” si terrà il 21 febbraio in hotel e non più in piazza XX Settembre. Gli organizzatori: “Clima di tensione troppo alto” Cambia sede, dopo giorni di polemiche, l’evento “Non c’è sicurezza senza giustizia” che vedrà a Bologna la presenza dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. L’iniziativa, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, si terrà sabato 21 febbraio all’Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro, e non più in piazza XX Settembre, come previsto inizialmente. La decisione di trasferire l’incontro è maturata dopo le tensioni politiche dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il ministro Carlo Nordio e il ministro Matteo Piantedosi partecipano a un evento all’Hotel Savoia del Pilastro, promosso dai gruppi di Fratelli d’Italia, dopo che i due hanno criticato le recenti proposte di riforma della giustizia.

Il referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.