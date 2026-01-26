Bufera sul segretario dell'Anm per il post contro la riforma della giustizia Nordio | Disgustoso

Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l’omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia. Nordio ha commentato la vicenda definendola “disgustosa”. La vicenda ha sollevato discussioni sulla libertà di espressione e il ruolo delle istituzioni nel dibattito pubblico sulla giustizia.

Bufera sul segretario generale dell'Anm Rocco Maruotti per un post (poi rimosso) in cui accostava l'omicidio per mano dell'Ice a Minneapolis alla riforma della giustizia. Duro il commento del ministro Nordio: "Post disgustoso, scuse inaccettabili".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su bufera segretario Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: "Ispirata agli omicidi impuniti negli Usa" Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio. Il post choc del segretario Anm: "Con la riforma Nordio omicidi di stato impuniti come negli Usa" Il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti, ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook in cui collegava la riforma Nordio a possibili omicidi di Stato impuniti, facendo riferimento a un episodio a Minneapolis. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Nordio presenta i pilastri della riforma della sua giustizia Ultime notizie su bufera segretario Argomenti discussi: Bufera politica su Missiroli. Il segretario provinciale Pd Dalmonte: Decisione sofferta; Bufera sul segretario al Commercio Usa Lutnick. E Lagarde lascia la cena; Bufera Garante della Privacy, Guido Scorza si dimette: Una delle decisioni più sofferte della mia vita; Bufera su Chiorino, Considera già persi gli operai Primotecs. Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull’Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: «Indegno»Rocco Maruotti ha condannato su Facebook l’uccisione dell’americano per mano dell’Ice, mettendolo in relazione con il referendum. Poi la cencellazione e le scuse. Il ministro: «Ci auguriamo che la mag ... editorialedomani.it Magistratura, tensione in vista del referendum: bufera dopo il post del segretario dell'Anm. Nordio: Offende governo e ParlamentoIl segretario Maruotti cancella il post e si scusa: si prestava ad essere strumentalizzato. Il ministro: pattumiera della vergogna e attacco ... affaritaliani.it BUFERA NELLA PRO LOCO Si dimettono il vicepresidente Rossella Graziano e il segretario Giuseppe Stranieri. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.