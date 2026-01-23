Bravo David | il giovane pugile salva la vita a una donna piazzatasi in mezzo ai binari della stazione

Di recente, a Jesi, il giovane pugile David ha dimostrato grande senso civico intervenendo per salvare una donna che si era posizionata sui binari della stazione. La polizia ha riconosciuto il suo comportamento, consegnandogli un attestato di apprezzamento per il suo gesto di altruismo. Un esempio di attenzione e responsabilità nel contesto quotidiano.

JESI – Negli scorsi giorni la polizia ha consegnato al giovane David, cittadino italiano con genitori originari della Nigeria, un attestato per il suo senso di altruismo.Venerdì 16 gennaio sera, mentre si trovava alla stazione di Jesi, di ritorno dalla palestra in cui fa boxe, il ragazzo ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Jesi, salva una donna dai binari: giovane puglie premiato dalla poliziaA Jesi, un giovane pugile di origine nigeriana residente in provincia di Ancona è stato premiato dalla polizia di Stato per aver salvato una donna dai binari.

