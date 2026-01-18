Questa settimana, diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno condiviso riflessioni significative, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul settore. Pierpaolo Piccioli, Teyana Taylor e Jacqueline Durran sono tra coloro che hanno espresso pensieri interessanti e spesso sorprendenti, contribuendo a definire il racconto contemporaneo della moda. Di seguito, una selezione delle frasi più significative e riflessive emerse in questi contesti.

Pierpaolo Piccioli, Teyana Taylor, Jacqueline Durran hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli condivide la sua visione per Balenciaga. L'attrice Teyana Taylor rivela come le sue figlie (di 5 e 10 anni) l'aiutino nello styling e la scelta dei vestiti per i red carpet. E la costumista due volte premio Oscar Jacqueline Durran svela il dietro le quinte dell'attesa nuova versione cinematografica di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pierpaolo Piccioli: «Non c’è niente di peggio che cercare di essere cool»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga - Dal nero di ieri al bianco di oggi: Pierpaolo Piccioli si presenta con una foto in total white come nuovo direttore creativo di Balenciaga, dove arriverà il prossimo 10 luglio, quando Demna Gvasalia - ansa.it

Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga. Quel primo post su Instagram con l’abito “premonitore”: “Ora vedo il quadro d’insieme” - Oggi, lunedì 19 maggio, alle ore 18, il gruppo Kering ha sciolto le ... ilfattoquotidiano.it

Pierpaolo Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga, l'annuncio su Instagram: «Possibilità affascinanti per un nuovo capitolo» - L'annuncio è arrivato da Kering: l'ex direttore creativo di Valentino entrerà nella maison dal 10 luglio 2025. ilmattino.it

Dopo Samuele Failli alle calzature, il direttore creativo accelera sul ridisegno dell’ufficio stile. Secondo fonti interne, avrebbe individuato nell’attuale responsabile delle collezioni in pelle del marchio (ora disegnato da Pierpaolo Piccioli), con cui ha lavorato a lu - facebook.com facebook

E come questo possa essere il punto di partenza per parlare anche di altro, come dell'archivio della maison. Sia nell'abbigliamento femminile sia per il debutto dell’uomo Balenciaga firmato Pierpaolo Piccioli x.com