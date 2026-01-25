Questa settimana, figure di spicco della moda e dello spettacolo hanno condiviso pensieri che invitano a riflettere sul nostro rapporto con la sostenibilità e l’industria dell’immagine. Da Miuccia Prada a Christy Turlington, le loro parole offrono uno sguardo autentico sulle sfide e le prospettive del mondo fashion. Scopri le citazioni più significative, un confronto diretto e sobrio sulle tematiche che stanno plasmando il nostro presente.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. «Cerco di fare seriamente il mio lavoro, cerco di farlo nel miglior modo possibile, sostenibile in un modo possibile», ha commentato Miuccia Prada, intervistata dai giornalisti dopo la sfilata Uomo Autunno-inverno 202627. «Perché per essere realmente sostenibili dovremmo chiudere tutto, niente macchine, niente vestiti, non consumare nulla. Quindi c’è anche molta ipocrisia su questo. In questo senso dico che dobbiamo essere onesti e fare il nostro lavoro meglio che possiamo, portando creatività, qualità, comprensione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Per essere realmente sostenibili dovremmo chiudere tutto», ha detto Miuccia Prada… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana, figure di spicco come Madonna, Lucy Liu, Paloma Elsesser e Francesco Risso hanno condiviso riflessioni e parole che riflettono il loro rapporto con la moda.

