Non risponde al telefono lo trovano morto in casa | addio a Marco Scaramuzza

A Manerbio, si registra la scomparsa di Marco Scaramuzza, 52 anni, ritrovato senza vita nella sua casa di via Morandi. La notizia ha suscitato grande sorpresa e tristezza nel paese, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. Le circostanze del decesso sono ancora oggetto di indagine, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Sono ore di sgomento a Manerbio. La notizia della morte di Marco Scaramuzza, 52 anni, si è diffusa rapidamente in paese ieri, dopo che l'uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Morandi. A far scattare le ricerche era stata l'assenza di risposte ai familiari: un silenzio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Non rispondono al telefono, i familiari danno l’allarme: le trovano prive di sensi in casa Leggi anche: Non rispondono al telefono, i familiari danno l’allarme: le trovano prive di sensi in casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Macerata, la figlia lo chiama ma lui non risponde: vigili del fuoco e polizia locale lo trovano morto dentro casa; Fa visita ai genitori e trova i loro cadaveri riversi a terra; Crans Montana, l’ansia per gli italiani: «Mio figlio non risponde, aiutatemi a trovarlo». Il dramma dei genitori; Vajont, 28enne trovato morto in casa per un malore: cosa è successo e il dolore del paese. Non risponde al telefono, lo trovano morto in casa: addio a Marco Scaramuzza - Inutili i soccorsi dopo l'allarme lanciato dai parenti; il 52enne lascia la compagna e un figlio ... bresciatoday.it

