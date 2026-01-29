Non risponde al telefono lo trovano morto in casa | Marco Imberti aveva 46 anni

Marco Imberti, 46 anni, è stato trovato morto nella sua casa. I familiari sono entrati in bagno e hanno scoperto che era già senza vita. Sembrerebbe che un infarto abbia causato il decesso, ma le cause esatte sono ancora da chiarire. Quando sono arrivati i soccorsi, non c’era più nulla da fare.

I familiari l'hanno trovato senza vita in casa, in bagno, stroncato probabilmente da un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo: all'arrivo dei soccorsi era già morto, e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È questo il triste destino di Marco Imberti, 46 anni di Raffa di Puegnago: la notizia della sua dipartita ha fatto rapidamente il giro delle piazze reali e virtuali, e sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Classe 1979, avrebbe compiuto 47 anni tra poco più di due settimane. Marco Imberti era molto conosciuto e benvoluto in tutta la Valtenesi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Marco Imberti

Ultime notizie su Marco Imberti

