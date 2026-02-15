Non rientra in carcere dopo il permesso | caccia a donna detenuta per omicidio

Alba Sevillano non si presenta in cella dopo aver ottenuto il permesso di uscire, scatenando una caccia all woman. La donna, 42 anni ecuadoriana, è in carcere a Bollate con l’accusa di omicidio, ma ora si è allontanata senza lasciare tracce. La sua fuga ha allarmato le forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarla in tutta la zona.

Bollate, 15 febbraio 2026 – Caccia ad Alba Sevillano, un ecuadoriana di 42 anni, detenuta per omicidio in carcere a Bollate. La donna non è rientrata nella struttura di sicurezza dopo un permesso di cui stava godendo. Nel 2011 uccise Franca Monfrini, una pensionata di 81 anni, strangolandola nel suo appartamento in zona Bonola. Prima l'aveva aiutata a portare le borse della spesa. Successivamente, dopo aver assassinato l'anziana, la sudamericana – che all'epoca viveva regolarmente in Italia – se l'era battuta con il suo portafoglio, al cui interno c'era la tessera del bancomat. Con questa aveva effettuato alcuni prelievi.