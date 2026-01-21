Dopo il permesso non fa più ritorno nel carcere di Lecce | ricercato fra le due province

Un uomo sottoposto a semi libertà nel territorio di Lecce non è più tornato nel carcere locale, non rispettando l’obbligo di rientro previsto per la serata di domenica. La sua fuga ha portato alla ricerca da parte delle autorità, che stanno verificando la sua posizione tra le province di Lecce e Brindisi.

LECCE – Ricercato un uomo, in semi libertà, che non ha più fatto ritorno nel carcere di Lecce. Sarebbe infatti dovuto rientrare nella casa circondariale nella serata di domenica. Dopo il consueto permesso, infatti, un uomo originario di Cellino San Marco, detenuto nell’istituto penitenziario di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cinque morti in carcere fra Roma, Viterbo e Lecce Due suicidi nel penitenziario salentinoNel giro di pochi giorni si sono verificati cinque decessi in carcere tra Roma, Viterbo e Lecce, con due suicidi nel penitenziario salentino.

Leggi anche: Anziano si addentra nel bosco per raccogliere funghi e non fa più ritorno. Ritrovato dopo due ore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lavoratore, da oggi ti spettano dieci giorni di permesso per la malattia di tuo figlio fino ai 14 anni: ecco le novità; Nuove tutele per i lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche; UniCredit Bloc-Notes: guida alle ferie e festività del 2026; Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali].

Le app che continuano ad ascoltarti anche dopo aver negato il permesso: eliminale subitoAlcune app stanno allarmando il mondo tech, queste continuano a raccogliere dati anche quando l’utente nega il consenso. Negli ultimi mesi qualcosa si è incrinato nel rapporto di fiducia tra utenti e ... macitynet.it

Il rialzo dell’oro ha permesso alla Russia di recuperare gran parte della capacità finanziaria persa dal 2022 dopo la guerra in Ucraina a causa del congelamento degli asset da parte dell’Ue - facebook.com facebook