non rientra dal permesso premio spacciatore evaso alla spezia

La Spezia, 5 dicembre 2025 – Alla Spezia un detenuto di nazionalità albanese, L.A., classe 1971, con fine pena al 2032 per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, non è rientrato dal permesso premio. A segnalarlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria, che parla di "ennesimo episodio che conferma la grave situazione dell'istituto spezzino". Il sindacalista ricostruisce anche un secondo fatto avvenuto sempre alla Spezia. Un detenuto di origini brasiliane, classe 1996, recluso dal 2018 con fine pena al 2035 per omicidio preterintenzionale e oltraggio a magistrato in udienza, era stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21, ma da giorni non si presentava più sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

