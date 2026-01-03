Paolo Campolo l’eroe che ha salvato i ragazzi dal rogo di Crans-Montana Quella chiamata di mia figlia ho rotto un vetro mi cadevano addosso – Il video

Paolo Campolo, analista finanziario di origini calabresi, si trovava a Crans-Montana quando ha ricevuto una chiamata urgente da sua figlia. In quella circostanza, ha agito prontamente, contribuendo a salvare i ragazzi dal incendio che minacciava la zona. La sua reazione tempestiva e il suo intervento sono stati determinanti in un momento di emergenza.

Paolo Campolo è analista finanziario con origini calabresi, stava nella sua casa di Crans-Montana quando ha ricevuto la chiamata di sua figlia. Al locale Le Constellation, dove la ragazza doveva raggiungere il suo fidanzato e degli amici, usciva del fumo. Le persone erano intrappolate dentro. «Non ho pensato al dolore, al fumo, al pericolo», ha raccontato a Il Messaggero e al Tg1. « Ho tirato fuori i ragazzi a mani nude. Uno dopo l’altro. Erano vivi ma feriti, molti di loro gravemente », ha detto. Così Campolo ne ha salvati 10. Oggi è stato dimesso. Era stato ricoverato per il fumo respirato. «Vorrei mandare un messaggio ai genitori di tutti quei ragazzi che forse ho salvato – afferma con la voce commossa – vi amo tanto, vi voglio tanto bene». 🔗 Leggi su Open.online

