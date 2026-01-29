Garlasco respinto l' incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi
La Procura di Garlasco ha respinto la richiesta di Andrea Sempio di effettuare un incidente probatorio sul computer di Chiara Poggi. L’ufficio ha spiegato che questa operazione non è possibile al momento, anche se l’avvocato di Sempio sostiene di aver comunque consegnato alcuni elementi utili. La vicenda resta aperta e senza nuovi sviluppi ufficiali.
L’incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi non si farà. Era stato richiesto dalla difesa di Andrea Sempio alla Procura di Pavia, ma i pm hanno stabilito che non è possibile procedere. La notizia è stata data in diretta da Giuseppe Rinaldi durante la puntata di Ignoto X del 29 gennaio. In collegamento c’era Liborio Cataliotti, l’avvocato dell’indagato, che ha spiegato il motivo del niet degli inquirenti: il consulente nominato dalla Procura avrebbe fornito i risultati della sua verifica entro trenta giorni, ma un incidente probatorio può essere disposto solo se una perizia dura più di 60 giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
In questa vicenda giudiziaria di Garlasco, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, esprime le proprie riserve sulla richiesta di un’incidente probatorio relativo ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.
