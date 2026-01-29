La Procura di Garlasco ha respinto la richiesta di Andrea Sempio di effettuare un incidente probatorio sul computer di Chiara Poggi. L’ufficio ha spiegato che questa operazione non è possibile al momento, anche se l’avvocato di Sempio sostiene di aver comunque consegnato alcuni elementi utili. La vicenda resta aperta e senza nuovi sviluppi ufficiali.

L’incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi non si farà. Era stato richiesto dalla difesa di Andrea Sempio alla Procura di Pavia, ma i pm hanno stabilito che non è possibile procedere. La notizia è stata data in diretta da Giuseppe Rinaldi durante la puntata di Ignoto X del 29 gennaio. In collegamento c’era Liborio Cataliotti, l’avvocato dell’indagato, che ha spiegato il motivo del niet degli inquirenti: il consulente nominato dalla Procura avrebbe fornito i risultati della sua verifica entro trenta giorni, ma un incidente probatorio può essere disposto solo se una perizia dura più di 60 giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, respinto l'incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi

Approfondimenti su Chiara Poggi

Andrea Sempio ha presentato richiesta di incidente probatorio sui computer di Andrea Stasi e Chiara Poggi.

In questa vicenda giudiziaria di Garlasco, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, esprime le proprie riserve sulla richiesta di un’incidente probatorio relativo ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chiara Poggi

Argomenti discussi: Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi; Cronaca. Garlasco, inchiesta bis: la difesa di Sempio punta sui pc di Stasi e Chiara per l’incidente probatorio; Garlasco, un anno dopo la svolta: la Procura verso la richiesta di processo per Andrea Sempio. Il nodo del Dna: Compatibile non...

Garlasco, respinto l'incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara PoggiLa Procura ha stabilito che l'incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara non è fattibile, l'avvocato di Sempio: Abbiamo comunque fornito prove ... virgilio.it

Delitto di Garlasco/ Lovati: Richiesta incidente probatorio su pc Stasi? Un bluff e verrà respintaIl delitto di Garlasco stamane a Mattino 5 News con le parole dell'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Sempio: cos'ha detto ... ilsussidiario.net

"Andrea Sempio Mi è sembrato strano l'alibi dello scontrino", così il giudice che in primo grado assolse Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede al gip l'incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e su quello di Chiara Poggi. L'istanza alla giudice che dovrà decidere se disporre analisi. #ANSA x.com