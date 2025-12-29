Garlasco video di Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi | il verbale fantasma

Nel caso di Garlasco, emerge un dettaglio inquietante: il video di Andrea Sempio presente nel PC di Chiara Poggi è stato modificato in modo sospetto. Il computer, sequestrato e apparentemente sotto controllo, è stato manipolato senza garanzie mentre chi lo aveva in custodia era impegnato in un interrogatorio. Questa circostanza solleva dubbi sulla gestione delle prove e sulla trasparenza delle indagini.

Il computer di Chiara Poggi manipolato senza garanzie nello stesso momento in cui chi lo aveva sequestrato era impegnato in un interrogatorio. A meno che non avessero il dono dell’ubiquità, i due ufficiali firmatari del verbale di sequestro non potevano trovarsi in due luoghi diversi, a visionare il PC della ragazza uccisa a Garlasco e in contemporanea a interrogare la madre. (Bugalalla Crime) Il video e la data che non torna. Tra i file visionati sul computer compare un video ben presto finito al centro delle polemiche. Risale al 13 marzo 2007 e riprende alcuni ragazzi, tra cui Andrea Sempio con i capelli lunghi, mentre giocano in un’aula della loro scuola. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, video di Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi: il verbale fantasma Leggi anche: Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto Leggi anche: Garlasco, spunta un video di Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto e visionato il giorno dopo l'omicidio» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco, trovato un nuovo video nel computer di Chiara, ripreso anche Andrea Sempio; Caso Garlasco, spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: “Aperto quando era sotto…; Delitto di Garlasco: nel computer di Chiara Poggi c'era anche un video di Andrea Sempio; Spunta un video di Andrea Sempio dal computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro”. Garlasco, riemerge un video di Andrea Sempio: bravate a scuola riprese dal cellulare di Marco Poggi - Un filmato inedito, risalente a pochi mesi prima dell’omicidio di Chiara Poggi, torna oggi al centro dell’attenzione nel caso di Garlasco. msn.com

