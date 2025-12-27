Ossini | Da bambino avevo una voce femminile poi ho iniziato a balbettare Ho sofferto tanto per questo

Massimiliano Ossini: “Da bambino ho sofferto tantissimo”/ “Avevo una voce femminile, ero la pecora nera” - Massimiliano Ossini, a Ciao Maschio su Rai 1, ha raccontato aspetti delicati della sua infanzia, svelando di aver vissuto anni molto difficili ... ilsussidiario.net

