Ossini | Da bambino avevo una voce femminile poi ho iniziato a balbettare Ho sofferto tanto per questo
Massimiliano Ossini racconta la sua infanzia, segnata da fragilità e difficoltà legate alla voce e alla balbuzie. La confessione del conduttore: “Quegli anni non li auguro a nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile”
Leggi anche: Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando: “Ho iniziato a stare molto male, avevo la febbre troppo alta”
Massimiliano Ossini si racconta a 'Ciao Maschio': la voce femminile e la balbuzie; Ossini a 'Ciao Maschio': 'Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile'; Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile”.
Ossini: “Da bambino avevo una voce femminile, poi ho iniziato a balbettare. Ho sofferto tanto per questo” - Massimiliano Ossini racconta la sua infanzia, segnata da fragilità e difficoltà legate alla voce e alla balbuzie ... fanpage.it
Massimiliano Ossini: “Da bambino ho sofferto tantissimo”/ “Avevo una voce femminile, ero la pecora nera” - Massimiliano Ossini, a Ciao Maschio su Rai 1, ha raccontato aspetti delicati della sua infanzia, svelando di aver vissuto anni molto difficili ... ilsussidiario.net
Massimiliano Ossini: «Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile, la notte urlavo nel cuscino. Poi ho iniziato a balbettare» - Massimiliano Ossini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 27 dicembre alle 17. msn.com
Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile” (Adnkronos) - Un racconto sincero sull’infanzia, le fragilità e la forza di trovare la propria voce. Massimiliano Ossini si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, ne - facebook.com facebook
Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile” - (Adnkronos) - Un racconto sincero sull’infanzia, le fragilità e la forza di trovare la propria voce. Massimiliano Ossini si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nun x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.