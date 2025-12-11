Nike ACG e SG Cortina Presentano la Nuova Maglia Special Edition

Nike ACG e SG Cortina si uniscono per presentare una maglia special edition, frutto di una collaborazione che unisce stile e funzionalità. Con quasi cinquant’anni di esperienza, Nike ACG continua a supportare gli atleti più avventurosi, offrendo capi pronti a sfidare ogni condizione e terreno.

La nuova collaborazione. Da quasi cinquant’anni Nike ACG risponde al richiamo degli atleti più intraprendenti, accompagnandoli su ogni terreno, in ogni stagione e sotto qualsiasi cielo. Ha innovato senza sosta, evolvendo insieme a chi affronta le condizioni più estreme del pianeta e trasformando ogni sfida in nuova ispirazione. Con questo stesso spirito, domenica 7 dicembre ACG e SG Cortina scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo con una nuova maglia da hockey che incarna l’energia della montagna e la sua naturale rapidità. Il progetto porta lo spirito delle Dolomiti in una performance pensata per il ghiaccio, intrecciando cultura outdoor e ritmo serrato del gioco in uno degli scenari alpini più iconici d’Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nike ACG e SG Cortina Presentano la Nuova Maglia Special Edition

La collaborazione tra SG Cortina e Nike ACG unisce montagna e hockey in una performance che porta sul ghiaccio la velocità, la grinta e il carattere delle Dolomiti. Lame veloci. Performance autentica. Questa è Cortina. - facebook.com Vai su Facebook

