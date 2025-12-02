Venezia Fc la quarta maglia in collaborazione con Drake Ramberg

Venezia Fc e Nocta hanno presentato oggi la quarta maglia 2526, realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del football. La maglietta verrà indossata dai calciatori nel match di Coppa Italia Frecciarossa Inter–Venezia del 3 dicembre a San Siro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Venezia FC e NOCTA presentano la Quarta Maglia 25/26 firmata da Drake Ramberg Venezia FC and NOCTA unveil the 25/26 Fourth Jersey designed by Drake Ramberg > IT: https://www.veneziafc.it/news/venezia-fc-e-nocta-presentano-la-quarta-maglia-25- - facebook.com Vai su Facebook

Ispirata alla bandiera veneziana. La Quarta Maglia Special Edition 25/26, disegnata da Drake Ramberg, è ora disponibile online e nei negozi ufficiali dal 4 dicembre. shop.veneziafc.it/collections/25… Vai su X

Calcio Venezia, maglia in collaborazione con Drake Ramberg - Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo del Leone Alato di San Marco, la quarta maglia 25/26 del Calcio Venezia è stata realizzata da Nocta in collaborazione con il designer Drake Ramberg. Riporta msn.com

Il Venezia svela le maglie sul ponte di Rialto - Venezia Fc ha dato ufficialmente il via, stamani, all'acquisto delle maglie per la stagione 2024/25, in vendita esclusivamente nei canali retail del Club. Come scrive ansa.it

Venezia Calcio, svelata la nuova maglia firmata (ancora) dal rapper Drake: «Divisa che celebra sport e cultura» - Il Venezia FC alza il sipario sulla nuova maglia Home per la stagione 2025/2026, frutto di una collaborazione esclusiva con NOCTA, il brand fondato dal rapper Drake che fonde streetwear e ... Secondo ilgazzettino.it

La maglia del Venezia - Nocta e le maglie del brand del rapper Drake - Il DJ Carlo Carletto Nicoletti, nostro storico collaboratore (autore e produttore della WebSerie GoalCar lanciata proprio dal nostro network), ci presenta e ci racconta aneddoti, curiosità e ... Scrive tuttomercatoweb.com

Venezia, presentata la divisa away per la stagione 2025/2026: è ispirata agli anni '90 - Venezia FC e NOCTA presentano la maglia Away 25/26, una raffinata sintesi tra la nostalgia calcistica degli anni '90 e l'eleganza senza tempo della città di Venezia. Da tuttomercatoweb.com

Venezia, via lo sponsor dalle maglie indossate dai giocatori: protesta social dei tifosi - «Venezia FC è orgoglioso di dare il via all'acquisto delle maglie per la stagione 2024/25 il lancio della campagna create in collaborazione con Nocta e che presentano nuovi design audaci mantenendo ... Riporta ilgazzettino.it