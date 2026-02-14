Il percorso del corteo del 15 febbraio a Bologna contro il Ddl Bongiorno Senza consenso è stupro

Il corteo del 15 febbraio a Bologna nasce per protestare contro il Ddl Bongiorno, che molte persone considerano una forma di violenza. Centinaia di cittadini si sono già iscritti all’evento, che si svolgerà nel centro della città. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, sottolineando che senza consenso si tratta di stupro. La polizia ha previsto un presidio nelle zone più affollate per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Anche la piazza bolognese, come altre città, si mobilità per dire ‘no’ al ddl Bongiorno. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 15 in piazza VIII Agosto, dove ‘La Casa delle donne per non subire violenza’ e ‘Non una di meno’ di Bologna, insieme ai centri antiviolenza del territorio, alle associazioni femministe e alle realtà di donne e persone Lgbtqia+, rilanciano la mobilitazione per ribadire che «sì è solo sì» e che senza consenso è stupro. BOLOGNA. Manifestazione â€œNon una di menoâ€ in occasione della giornata contro la violenza sulle donne Il percorso del corteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili.

