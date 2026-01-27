Ddl stupri sì al testo Bongiorno senza la parola consenso | pene fino a 13 anni Chi critica non lo ha letto Il Pd |  Inaccettabile

La discussione sul Ddl stupri prosegue, con l’approvazione del testo Bongiorno che esclude la parola

La Commissione Giustizia del Senato ha votato e il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale che andrà in Aula è ora quello redatto dalla senatrice Giulia Bongiorno, che ha proposto un'ulteriore modifica al suo testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la volontà di una persona e l'aumento da 7 a 13 anni (erano 6-12) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità. «Oggi è posto in votazione il testo unificato che è il testo da me sottoscritto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Il nuovo testo sul ddl stupri, presentato da Bongiorno, prevede pene più leggere e l'eliminazione del termine

