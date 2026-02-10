Crolla la croce simbolo di Niscemi | Eretta in memoria della chiesa distrutta nel 97 la frana non si ferma

La Croce di Niscemi, simbolo del centro storico, è crollata nella serata del 9 febbraio. Era stata eretta in ricordo della chiesa distrutta nel 1997, ma la frana che aveva già causato problemi nel passato non si è fermata. La struttura si è sgretolata sotto gli occhi dei residenti, che ora si chiedono quanto possa essere stabile ancora quella zona. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio riaccende i timori per la sicurezza del quartiere.

