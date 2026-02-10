Crolla la croce simbolo di Niscemi | Eretta in memoria della chiesa distrutta nel 97 la frana non si ferma

La croce simbolo di Niscemi è crollata nella serata del 9 febbraio. Era stata eretta in memoria della chiesa distrutta nel 1997 ed è stata coinvolta dalla continua frana che non si ferma. La scena ha lasciato sgomenti i residenti, che ora chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza la zona.

