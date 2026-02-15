Niscemi recuperata la croce crollata | verrà restaurata
A Niscemi, la croce che era caduta è stata recuperata dopo un intervento deciso dal responsabile della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La struttura, molto cara alla comunità locale, sarà sottoposta a lavori di restauro per riportarla al suo splendore originale. Il pezzo, che si trova in un’area pubblica, era stato danneggiato da un forte vento nei giorni scorsi.
È stata recuperata la croce di Niscemi. Il simbolo della città era crollato lo scorso 9 febbraio dopo essere rimasto, in bilico, sul ciglio della frana dal 25 gennaio. Il monumento potrà ora essere ricomposto, nonostante la rottura in più parti. "Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato, con i vigili del fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti, forza, non molliamo" ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Niscemi, crollata nel burrone la croce monumento-simbolo di resistenza, costruita in ricordo della Chiesa danneggiata nel 1997 - VIDEO
Poco dopo le 19 di ieri sera, nella zona di Niscemi, si è sentito un forte tonfo nel burrone.
Perché la puntata di Un giorno in pretura su Giulio Regeni non è andata in onda e quando verrà recuperata
I telespettatori di Rai3 si sono trovati ieri sera senza la puntata diLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Niscemi, per la frana crolla la croce simbolo del Paese: verrà recuperata e restaurata; Niscemi, recuperata la croce crollata: verrà restaurata; Frana Niscemi, è crollata la croce simbolo di speranza e resistenza; Ciciliano a Niscemi, 'La croce caduta a Niscemi sarà recuperata e restaurata'.
Niscemi, recuperata la croce caduta nella franaSarà ricomposta e riparata. Il sindaco Conti ha ringraziato la protezione civile e i vigili del fuoco per il gesto ... rainews.it
Niscemi, l’annuncio del sindaco: Recuperata la croceNISCEMI – È stata recuperata la croce la croce di Niscemi che potrà essere ricomposta nonostante la rottura in più parti. livesicilia.it
forza Niscemi Recuperata la croce, simbolo di speranza e resistenza. Il recupero voluto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile , Fabio Ciciliano, che ringraziamo, condotto dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) dell facebook
#Tg2000 - #Niscemi, via libera al recupero dei beni dopo la #frana #9febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com