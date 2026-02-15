A Niscemi, la croce che era caduta è stata recuperata dopo un intervento deciso dal responsabile della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La struttura, molto cara alla comunità locale, sarà sottoposta a lavori di restauro per riportarla al suo splendore originale. Il pezzo, che si trova in un’area pubblica, era stato danneggiato da un forte vento nei giorni scorsi.

È stata recuperata la croce di Niscemi. Il simbolo della città era crollato lo scorso 9 febbraio dopo essere rimasto, in bilico, sul ciglio della frana dal 25 gennaio. Il monumento potrà ora essere ricomposto, nonostante la rottura in più parti. "Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato, con i vigili del fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti, forza, non molliamo" ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, recuperata la croce crollata: verrà restaurata

Poco dopo le 19 di ieri sera, nella zona di Niscemi, si è sentito un forte tonfo nel burrone.

I telespettatori di Rai3 si sono trovati ieri sera senza la puntata di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.