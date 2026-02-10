Niscemi crollata nel burrone la croce monumento-simbolo di resistenza costruita in ricordo della Chiesa danneggiata nel 1997 - VIDEO

Poco dopo le 19 di ieri sera, nella zona di Niscemi, si è sentito un forte tonfo nel burrone. La croce in marmo, simbolo di resistenza e ricordo della chiesa danneggiata nel 1997, è crollata a causa del terreno che si è sgretolato sotto il suo basamento. La gente del posto si è affrettata a raggiungere il luogo, consapevole della sua importanza storica e simbolica. Nessuno si è fatto male, ma il monumento è ora solo un ricordo.

Poco dopo le 19 di ieri sera, un tonfo sordo nel burrone: la croce in marmo di Niscemi è caduta dopo che il terreno sotto il suo basamento si è sgretolato.

Niscemi, crolla anche la croce della resistenza: il prezioso simbolo è caduto nel vuoto

Questa mattina a Niscemi è crollata anche la croce simbolo della resistenza dei cittadini.

A Niscemi ancora in piedi la Croce simbolo della resistenza

A Niscemi, la Croce resta in piedi, nonostante il rischio di crolli e cedimenti intorno a lei.

Argomenti discussi: Niscemi, parla il proprietario della casa crollata nel precipizio: Mezzo secolo di vita in frantumi. Abuso edilizio? Macché; Niscemi, crolla anche la croce sul ciglio della frana; Niscemi, crollata la croce sul ciglio della frana; Niscemi, nuovo crollo nella zona della frana: giù un palazzo di tre piani.

niscemi crollata nel burroneFrana di Niscemi: precipita anche la Croce. Ci sono 5 indagati per violazione della zona rossaEra stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ precipitata nel burrone, come l’auto qualche giorno fa ... gazzettadelsud.it

niscemi crollata nel burroneUltime notizie/ Ultim’ora oggi frana Niscemi: crollata la croce del paese, simbolo di speranzaUltime notizie, ultim'ora oggi: a Niscemi, paese della frana in provincia di Caltanissetta, è crollata la croce, simbolo di speranza ... ilsussidiario.net

