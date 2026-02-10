Niscemi crollata nel burrone la croce monumento-simbolo di resistenza costruita in ricordo della Chiesa danneggiata nel 1997 - VIDEO

Poco dopo le 19 di ieri sera, nella zona di Niscemi, si è sentito un forte tonfo nel burrone. La croce in marmo, simbolo di resistenza e ricordo della chiesa danneggiata nel 1997, è crollata a causa del terreno che si è sgretolato sotto il suo basamento. La gente del posto si è affrettata a raggiungere il luogo, consapevole della sua importanza storica e simbolica. Nessuno si è fatto male, ma il monumento è ora solo un ricordo.

Poco dopo le 19 di ieri sera, un tonfo sordo nel burrone: la croce in marmo di Niscemi è caduta dopo che il terreno sotto il suo basamento si è sgretolato. Prevista, nei prossimi giorni, una nuova visita da parte della Meloni Non ce l'ha fatta la croce in marmo di Niscemi, il monumento divent.

