Perché la puntata di Un giorno in pretura su Giulio Regeni non è andata in onda e quando verrà recuperata

I telespettatori di Rai3 si sono trovati ieri sera senza la puntata di

Verità per Giulio Regeni – Un giorno in Pretura ieri venerdì 30 gennaio non è andato in onda in prima serata su Rai3, al suo posto all'improvviso il film francese “The New Toy”. Stamattina la Rai ha spiegato le reali motivazioni del blocco della puntata e il giorno della settimana prossima in cui verrà recuperato e potrà andare in onda.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in Pretura dedicato a Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua morte.

Un Giorno in Pretura torna in tv con uno speciale dedicato a Giulio Regeni.

Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni: cosa è accaduto, la ...La Rai spiega il rinvio della puntata dedicata al caso Regeni: decisione presa dopo la richiesta dell'avvocato della famiglia ... ilfattoquotidiano.it

#propagandalive Diego Bianchi intervista i genitori di Giulio Regeni facebook

Ieri erano 10 anni senza Giulio Regeni Giulio si trovava in Egitto per studiare i sindacati indipendenti e i movimenti sociali che ancora, nonostante il tradimento della rivoluzione di Piazza Tahrir, continuavano a battersi per un mondo migliore. Fu sequestrato, x.com