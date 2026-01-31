Perché la puntata di Un giorno in pretura su Giulio Regeni non è andata in onda e quando verrà recuperata

I telespettatori di Rai3 si sono trovati ieri sera senza la puntata di

Verità per Giulio Regeni – Un giorno in Pretura ieri venerdì 30 gennaio non è andato in onda in prima serata su Rai3, al suo posto all'improvviso il film francese “The New Toy”. Stamattina la Rai ha spiegato le reali motivazioni del blocco della puntata e il giorno della settimana prossima in cui verrà recuperato e potrà andare in onda.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell'avvocato della famiglia Regeni: cosa è accaduto, la ...La Rai spiega il rinvio della puntata dedicata al caso Regeni: decisione presa dopo la richiesta dell'avvocato della famiglia

Amici cambia orario da domenica 25 gennaio, perché il programma di Maria De Filippi finisce primaAmici accorcia la puntata domenicale a 1 ora e 30 minuti, mentre Verissimo anticipa l'inizio: il cambio è definitivo fino a fine stagione

