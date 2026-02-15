Niscemi frana sulla Sp11 | attivato il monitoraggio continuo sull’unica arteria percorribile

Una frana sulla strada provinciale 11 a Niscemi ha spinto le autorità a mettere in funzione un sistema di sorveglianza continua. La frana si è verificata dopo le intense piogge degli ultimi giorni, che hanno indebolito il terreno. Ora, i tecnici monitorano costantemente il tratto a rischio, per intervenire tempestivamente in caso di ulteriori cedimenti.

A Niscemi è stato attivato un sistema di monitoraggio costante lungo l'intero tratto a rischio della strada provinciale 11, al momento l'unica arteria viaria ancora percorribile ma sulla quale incombe il pericolo di una frana. L'avvio del controllo continuo è stato comunicato al termine di una riunione coordinata dalla prefettura di Caltanissetta. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di un tavolo operativo che ha coinvolto l'amministrazione comunale, Anas, il Libero Consorzio di Caltanissetta, il quarto reggimento genio guastatori e il preposto del commissario straordinario per l'emergenza.