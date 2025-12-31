Il Giappone intensifica la sorveglianza delle acque del Sud America, monitorando le attività delle flotte cinesi coinvolte nella pesca illegale. Utilizzando droni e tecnologie avanzate, il paese mira a proteggere le risorse marittime e a garantire il rispetto delle normative internazionali. Questa strategia si inserisce in un contesto di crescente competizione per il controllo delle rotte e delle risorse nei mari del Sud America.

Il Giappone ha deciso di intervenire in uno dei fronti più sensibili della competizione marittima globale: la pesca illegale condotta da flotte cinesi al largo delle coste sudamericane. Tokyo fornirà droni, sistemi di sorveglianza e mezzi di pattugliamento ad Argentina, Uruguay, Perù ed Ecuador, Paesi che da anni denunciano una presenza massiccia di pescherecci stranieri ai limiti delle loro Zone Economiche Esclusive. Il programma, annunciato dal Ministero degli Esteri giapponese e riportato da Nikkei Asia, prevede uno stanziamento di 300 milioni di yen, pari a circa 1,9 milioni di euro, e sarà realizzato tramite l ’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sfida marittima globale, il Giappone monitora il dragone cinese: droni e tecnologia a difesa e controllo dei mari del Sud America

Il nuovo impero cinese: Xi guida la sfida globale contro l’Occidente - Più della sfilata di armi e soldati conta lo stuolo di leader amici accorsi: è l’esibizione di potenza geopolitica del Dragone, che si è intestato la guida del sud globale. panorama.it

Sfida alla Cina. Trump potenzia la sua presenza militare in Giappone: sì a un nuovo “quartier generale da guerra” - "Il presidente Donald Trump ha spiegato molto chiaramente che metteremo l'America al primo posto. huffingtonpost.it

Rutte in Giappone: Cina, NordCorea, Russia minano stabilità globale - "La Nato e il Giappone condividono gli stessi valori e si trovano di fronte alle stesse sfide". notizie.tiscali.it

