nigeria migliaia di pescatori al festival internazionale di argungu

(LaPresse) Decine di migliaia di pescatori, turisti e funzionari si sono radunati sulle rive del fiume Matan Fada in Nigeria sabato per l’Argungu International Fishing and Cultural Festival, uno degli eventi culturali più famosi dell’Africa occidentale. Il festival di quattro giorni, che risale al 1934, è iniziato con i partecipanti che si sono precipitati nel fiume alla ricerca del pesce più grande. Il momento saliente della competizione è stato la cattura di un pesce da 59 kg. Nel corso dei decenni, il festival è diventato una grande attrazione turistica e un simbolo di orgoglio culturale nel nord-ovest della Nigeria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nigeria, al festival di Argungu va in scena la Dambe: le immagini dei combattimenti Giovedì i combattenti di Dambe, una boxe antica e tradizionale della Nigeria, si sono scambiati colpi pesanti davanti a una folla esultante nel nord-ovest del Paese.

