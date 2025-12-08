Allegria Festival-christmas edition | al via il Natale dei quartieri Gebbione-Stadio-Ferrovieri Pescatori
Ritorna l’edizione Christmas della manifestazione artistica e culturale Allegria Festival, organizzata e promossa dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’avviso “Natale nei quartieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
EVENTI di NATALE con Lelefante Animazione ….. in continuo aggiornamento 13 dicembre: Allegria festival al Viale Aldo Moro Dalle ore 16.00 tantissime attività e spettacoli 13 e 14 dicembre: Mercatini di Natale a Motta San Giovanni dalle ore 17. - facebook.com Vai su Facebook
I quartieri tornano a brillare con “Allegria Festival – Christmas edition” - Il programma inizia oggi e proseguirà fino al 5 gennaio 2026 con tante iniziative artistiche, culturali e ricreative ... Secondo reggiotv.it